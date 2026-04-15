Scandalul vaccinurilor Pfizer intră într-o nouă fază. Schimb de replici acide între Alexandru Rogobete și Vlad Voiculescu

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, aflat în negocieri cu Pfizer pentru stingerea datoriei privind vaccinurile, lansează acuzații dure la adresa fostului ministru Vlad Voiculescu.

Rogobete afirmă că „vorbim despre aproximativ 600 de milioane de euro – o consecință directă a unor decizii din trecut”, și critică faptul că „soluții prezentate pe Facebook de Voiculescu sunt, de fapt, direcții anunțate oficial de minister încă din aprilie”.

În reacția sa, Rogobete subliniază faptul că „diferența dintre declarații pe social-media și guvernare” este gestionarea responsabilă a datoriei și transformarea ei într-un beneficiu real pentru pacienți.

Reacția actualului ministru al Sănătății vine după ce, într-o postare anterioară, fostul titular al portofoliului, Vlad Voiculescu, prezenta o serie de recomandări pe care, în opinia sa, guvernul și actualul ministru al Sănătății ar fi trebuit să le prezinte la discuțiile cu cei de la Pfizer.