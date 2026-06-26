Medicii rezidenți din Constanța, acuzații grave: li s-ar cere să muncească gratis, sub masca voluntariatului
Scandal la Spitalul Județean Constanța
Mai mulți medici rezidenți de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” din Constanța acuză conducerea unității și unii coordonatori de rezidențiat că fac presiuni asupra lor pentru a semna cereri de voluntariat.
Prin aceste documente, rezidenții ar urma să facă gărzi în afara programului normal de lucru, fără să fie plătiți. Unii dintre ei susțin că au fost avertizați indirect că ar putea avea probleme la examenul de specialitate dacă refuză noile condiții. De cealaltă parte, conducerea spitalului respinge ferm acuzațiile. Reprezentanții unității medicale spun că activitatea de voluntariat este opțională, legală și destinată doar medicilor care vor să acumuleze mai multă experiență profesională. Spitalul susține că voluntariatul nu înlocuiește munca plătită și că gărzile obligatorii ale rezidenților sunt salarizate conform legii.
Documentele ar trebui semnate până la 1 iulie
Controversa a pornit după ce medicilor rezidenți li s-a cerut să semneze, până la 1 iulie, o cerere prin care solicită desfășurarea unor activități de voluntariat. Aceste activități ar urma să aibă loc în afara programului normal de lucru, în weekend sau după terminarea programului. Documentul arată că activitățile trebuie să corespundă curriculei de rezidențiat și să nu afecteze atribuțiile din fișa postului.
După ce mai multe mesaje critice au apărut în mediul online și pe grupurile interne ale medicilor rezidenți, conducerea spitalului a transmis un comunicat. În document, unitatea medicală respinge acuzațiile potrivit cărora rezidenții ar fi obligați să semneze cererile de voluntariat.
„Instituţia noastră respinge categoric acuzaţiile de presiune sau exploatare. Aceste afirmaţii sunt nu doar nefondate, ci şi de natură să dezinformeze publicul şi să destabilizeze climatul de încredere din cadrul unităţii medicale”, au transmis reprezentanții spitalului.
Spitalul spune că voluntariatul este opțional
Conducerea Spitalului Județean Constanța susține că activitatea de voluntariat este o alegere personală. Reprezentanții unității spun că aceste stagii nu pot înlocui gărzile plătite și nici activitatea normală a medicilor rezidenți. În comunicat, spitalul precizează că respectă legislația și ordinele Ministerului Sănătății privind salarizarea gărzilor obligatorii.
„SCJU Constanţa respectă cu stricteţe legislaţia naţională, inclusiv ordinele Ministerului Sănătăţii privind salarizarea gărzilor obligatorii efectuate de medicii rezidenţi în afara programului normal de lucru. Voluntariatul nu înlocuieşte şi nu va înlocui niciodată activitatea normată şi remunerată conform legii”, se mai arată în comunicat.
Potrivit conducerii, aceste stagii ar avea un rol de formare. Spitalul susține că ele sunt gândite pentru rezidenții care vor să aibă mai mult contact cu activitatea clinică și să câștige experiență practică.
„Aceste stagii de voluntariat opţionale vin în întâmpinarea tinerilor medici care doresc o expunere clinică sporită şi o acumulare rapidă de experienţă practică”, susține conducerea unității sanitare.
Rezidenții spun că realitatea din spital este diferită
Medicii rezidenți contestă însă explicațiile conducerii și spun că situația din teren nu arată la fel. Un medic rezident care a dorit să rămână anonim a declarat pentru News.ro că există nemulțumiri în rândul colegilor. Acesta susține că rezidenții fac deja 18 ore de gardă lunar, incluse în programul și salariul lor. Problemele ar apărea la gărzile suplimentare, care, potrivit rezidenților, sunt necesare pentru funcționarea spitalului, dar nu sunt mereu plătite.
„Orice spital universitar, dacă mâine rezidenţii fac grevă, pică din toate punctele de vedere”, a afirmat medicul.
Potrivit acestuia, conducerea spitalului ar fi emis o decizie în care se precizează că activitatea suplimentară de gardă trebuie făcută doar în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial și plătită conform legii. Rezidenții susțin însă că, în practică, li s-ar cere să semneze doar cereri de voluntariat. Ei spun că nu li s-au prezentat contractele și nici condițiile exacte în care ar urma să facă aceste gărzi.
„Nouă nu ni s-a prezentat ce înseamnă un contract de voluntariat. Doar ni se prezintă o cerere. Nu scrie numărul de ore la care eu mă oblig, nu îmi spune care sunt responsabilităţile şi nici ce protecţie legală am în timpul gărzilor respective”, susține medicul.
Acuzații privind presiuni din partea unor șefi de secție
Medicul rezident susține că mai mulți șefi de secție le-ar fi spus rezidenților că nu există alte variante și că documentele trebuie semnate repede. În opinia acestuia, problema este lipsa de explicații și de consultare reală cu medicii rezidenți. Oamenii spun că nu li se explică ce se schimbă pentru ei, câte ore ar urma să facă și ce responsabilități ar avea în timpul acestor gărzi.
„Majoritatea şefilor de secţie au spus: «Noi aşteptăm cererile de voluntariat până mâine», fără explicaţii, fără consultări cu medicii rezidenţi, fără să li se explice ce li se modifică”, a declarat acesta.
Cele mai grave acuzații se referă la presupuse presiuni legate de examenul de specialitate. Pentru medicii rezidenți, acest examen este esențial, pentru că fără el nu pot profesa mai departe ca medici specialiști. Medicul anonim susține că unor rezidenți li s-ar fi transmis să își caute alt centru de pregătire dacă nu acceptă situația.
„Tot ce pot să vă zic este că unor medici rezidenţi li s-a transmis să-şi caute alt centru de pregătire dacă nu le convine această situaţie. Din păcate, motivul şantajului, cu ghilimelele de rigoare, al profesorilor universitari este: «Cu mine vei da examenul de specialitate, ai grijă ce alegeri faci». Fără examen de specialitate, un medic rezident nu mai poate profesa niciodată”, a afirmat medicul.
Georgiana Milla: gărzile trebuie să fie voluntare în mod real și plătite corect
Georgiana Milla, medic rezident în anul III și ambasador al Societății Multidisciplinare a Medicilor Rezidenți, spune că orice gardă suplimentară trebuie plătită corect. Ea susține că activitatea de gardă nu trebuie să afecteze siguranța pacientului, dar nici timpul de odihnă al medicilor. În opinia sa, lipsa de personal din spitale nu poate fi acoperită doar prin suprasolicitarea rezidenților.
„În poziţia mea atât ca medic rezident, cât şi ca ambasador SMMR, este ca orice activitate de gardă să fie voluntară în mod real, corect remunerată şi să nu afecteze siguranţa pacientului sau timpul de odihnă al medicilor. Deficitul de personal nu poate fi rezolvat doar prin suprasolicitarea rezidenţilor”, a declarat aceasta.
Reprezentanta medicilor rezidenți spune că mai mulți colegi i-au semnalat că există presiuni pentru semnarea documentelor. Potrivit acesteia, cererile de voluntariat ar fi folosite pentru a acoperi muncă suplimentară fără plată.
„Mai mulţi medici rezidenţi din spital mi-au semnalat că spitalul le cere prin presiune să semneze până la 1 iulie cererile de voluntariat pentru gărzi, practic lor li se impune să presteze muncă suplimentară dar fără plată. Documentul este folosit ca instrument pentru a obţine forţă de muncă gratuită”, a afirmat Georgiana Milla.
Disputa readuce în atenție problema gărzilor făcute de rezidenți
Disputa de la Spitalul Județean Constanța scoate din nou la suprafață o problemă mai veche din sistemul medical românesc. Este vorba despre felul în care sunt organizate și plătite gărzile făcute de medicii rezidenți. În timp ce conducerea spitalului spune că respectă legea și oferă doar stagii opționale de pregătire, rezidenții reclamă lipsă de transparență, presiuni și riscul ca munca suplimentară să fie ascunsă sub forma voluntariatului.
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