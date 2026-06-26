Medicii rezidenți din Constanța, acuzații grave: li s-ar cere să muncească gratis, sub masca voluntariatului

Publicat 26 iun. 2026, 08:17 Actualizat 26 iun. 2026, 08:27 Sursă realitatea.net

Mai mulți medici rezidenți de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” din Constanța acuză conducerea unității și unii coordonatori de rezidențiat că fac presiuni asupra lor pentru a semna cereri de voluntariat.

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