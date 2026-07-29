Alexandru Rafila îl atacă pe Ilie Bolojan pentru haosul din Sănătate: „Salariile sunt mărite doar din pix”

Publicat 29 iul. 2026, 10:32 Sursă realitatea.net

Greva generală din Sănătate continuă, iar medicii, asistenții și liderii sindicali prezenți la emisiunea „Miza Zilei”, de la Realitatea PLUS, îl acuză pe Ilie Bolojan că, prin noua lege a salarizării, reduce veniturile personalului medical. Invitații Anei Maria Păcuraru avertizează că lipsa angajaților suprasolicită personalul rămas și pune în pericol viața pacienților.

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