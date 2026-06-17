Tomac rupe tăcerea după eșecul negocierilor: Ce premier vor, de fapt, PNL și PSD

Publicat 17 iun. 2026, 11:40 Sursă realitatea.net

Eugen Tomac a oferit primele explicații după ce și-a depus mandatul de premier desemnat. Liderul politic a dezvăluit că partidele din coaliție, PNL și PSD, au acceptat inițial varianta unui guvern tehnocrat, însă propunerea a picat definitiv în urma negocierilor politice tensionate de la culise.

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