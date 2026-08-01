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Politica· 1 min citire
Piperea, semnal de alarmă. De ce este bine să avem bani cash, în contextul alertei energetice?
Gheorghe Piperea
Europarlamentarul Gheorghe Piperea îi sfătuiește pe români să aibă bani în numerar, după ce premierul Ilie Bolojan a instituit starea de alertă energetică. Într-o intervenție în exclusivitate la REALITATEA PLUS, acesta avertizează că o pană majoră de curent poate bloca bancomatele, plățile electronice și activitatea online.
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