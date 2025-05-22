REACȚIA LUI GEORGE SIMION DUPĂ CE CCR I-A RESPINS CEREREA PRIVIND ANULAREA ALEGERILOR: ”NU NE RĂMÂNE DECÂT SĂ LUPTĂM!”

Președintele AUR, George Simion, a declarat, joi, la scurt timp, după ce i-a fost respinsă contestația privind anularea alegerilor prezidențiale, că ”CCR a continuat lovitura de stat”.

”CCR a continuat lovitura de stat! Nu ne rămâne decât să luptăm! Vă chem alături de mine, azi și în următoarele săptămâni!”, a scris George Simion, pe pagina sa de Facebook.

Sursa: Newsinn