Niculina Stelea (senator AUR): „România, în fața unei catastrofe demografice fără precedent. Guvernul tace în timp ce natalitatea scade alarmant”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 apr. 2026, 16:19

Senatorul AUR Niculina Stelea atrage atenția asupra unei crize demografice majore, în fața căreia România pierde teren. Până în anul 2100, pe fondul declinului dermografic accentuat și al lipsei unor măsuri concrete de stimulare a natalității, România ar putea ajunge la 13-14 milioane de locuitori.

Distribuie articolul