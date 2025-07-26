MARIUS LULEA AVERTIZEAZĂ: ”GUVERNUL BOLOJAN VA MERGE DIRECT LA PACHETUL 3 DE AUSTERITATE.” CE LI SE PREGĂTEȘTE ROMÂNILOR

Atac dur al lui Marius Lulea la adresa Guvernului Bolojan: măsurile de austeritate ar fi, în opinia sa, o „pedeapsă” pentru români după rezultatele alegerilor din decembrie, care „au început să gândească”. Lulea susține că puterea ar putea impune direct pachetul 3 de măsuri fiscale, ignorând etapa intermediară.

"Mi se pare penibil, dar și grav de-a dreptul. Au venit cu pachetul 1 care a însemnat creșteri de taxe și de impozite, au tăiat de la noi, ne-au băgat mâna în buzunar, după care ne-au promis că vor veni cu pachetul 2, în care vor tăia de la ei.

Dvs mă anunțați că pachetul 2 mai întârzie și nu m-ar mira foarte tare să sară peste pachetul 2, să treacă direct la pachetul 3, care înseamnă <<Haideți să vindem companiile de stat, haideți să resursele țării>>.

Mi se pare incredibil! Când a fost vorba să taie de la noi, de la antreprenori, de la profesori, de la medici, de la români, au spus: <<Haideți să o facem repede>>. Când a fost vorba de eliminat bursele, să taie din pensii a fost ușor. Când trebuiau să taie de la ei mai amânăm puțin pachetul. Ce este așa mare grabă?, spune Nicușor. Trebuia în iunie, facem în august. Probabil că nu vom mai face. Repet, mă aștept să treacă direct la pachetul 3, să vândă companiile de stat.

Este foarte grav ceea ce se întâmplă iar românii sunt furioși, sunt nemulțumiți. Mă întreb cum vor mai rezista românii la toate aceste măsuri care sunt îndreptate împotriva lor și care au un singur scop: românii să fie pedepsiți pentru că în decembrie nu au ales corect și au început să gândească. Și atunci stăpânii politicienilor împreună cu ei au spus așa: <<Luați măsuri ca românii să fie săraci. luați măsuri ca antreprenorii să români să fie săraci, decapitalizați că au început să facă figuri și să concurze cu mulținaționale. Să fie poporul român sărac, să nu mai voteze din nou cum și-a propus, să bage capul în pământ. Acesta este scopul pentru că astăzi România - după 35 de ani de jaf, distrugere sistematică a economiei naționale, este o simplă colonie care trebuie să răspundă la comenzile care vin din centrul Europei", a declarat vineri seara prim-vicepreședintele AUR în cadrul emisiunii "Tunurile pe politicieni" de la Realitatea PLUS.

