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Politica· 1 min citire
Liberalul Alin Tișe, atac dur la adresa partidului său: „România are nevoie de un guvern!”
FOTO: Arhivă
Liberalul Alin Tișe a criticat dur atitudinea partidului său faţă de formarea unui nou Executiv. Președintele Consiliului județean Cluj îi blamează pe colegii săi pentru indecizia acestora într-o situație de criză.
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