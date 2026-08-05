Petrișor Peiu (AUR) critică gestionarea crizei energetice: Proiectele de la Complexul Energetic Oltenia sunt blocate în birocrație și restricții legislative

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză autoritățile de lipsă de viziune și birocrație în gestionarea sistemului energetic național. Senatorul a atras atenția asupra blocajelor majore în privința noilor capacități de producție de la Complexul Energetic Oltenia (CEO) și a explicat motivul real din spatele reducerii consumului industrial din timpul verii.
Oprirea fabricilor auto în august: O practică tradițională, nu o reducere voluntară de consum
Petrișor Peiu a demontat discursul public privind reducerea voluntară a consumului de energie de către marii operatori industriali la solicitarea Guvernului. Liderul senatorilor AUR a precizat că scăderea consumului din industria auto pe timpul verii este o măsură programată în fiecare an.
„În primul rând, în luna august, în toată Europa se închid fabricile de autoturisme în mod tradițional. De ce? Pentru că pleacă angajații în concediu. A coincis cu intenția Guvernului de a ruga marii consumatori să reducă din consum această închidere a companiilor din industria auto, dar ea oricum era programată, adică nu este determinată de vreun simț civic inhalat peste noapte din recomandările Guvernului.”
Cinci ani de blocaje la Complexul Energetic Oltenia
În privința restructurării și modernizării Complexului Energetic Oltenia, senatorul AUR a subliniat că planul aprobat și finanțat cu fonduri europene încă din anul 2021 a rămas blocat la nivel administrativ. Proiectul inițial prevedea înlocuirea capacităților pe cărbune cu două centrale pe gaz și parcuri fotovoltaice pe haldele de steril.
Modelul de finanțare a fost împărțit în societăți cu scop special (SPV) alături de parteneri privați:
Centrala de la Turceni (500 MW): Parteneriat între CE Oltenia și Tinmar Energy.
Centrala de la Ișalnița (800 MW): Parteneriat între CE Oltenia și Alro Slatina.
Parcurile fotovoltaice: Realizate în parteneriat cu OMV Petrom.
„Au trecut cinci ani și Ministerul Energiei nu a ales încă constructorul sau constructorii celor trei sisteme. Au fost mai multe licitații ratate în care nu s-a putut alege cine să construiască centralele. La Ișalnița au renunțat la ideea de a face o centrală și au zis că fac în schimb baterii”, a declarat Peiu.
Licitația de la Turceni, blocată între o firmă locală, consorții chineze și OUG-ul dat de Guvernul Cîțu
Situația de la centrala pe gaz de la Turceni ilustrează, în opinia liderului AUR, blocajul legislativ în care s-au pus singure autoritățile de la București. La ultima licitație s-a prezentat un singur competitor: o companie din Odorheiu Secuiesc cu o cifră de afaceri de 4 milioane de euro, aflată într-un consorțiu cu mari grupuri industriale din China capabile să furnizeze echipamentele.
Problema principală constă în legislația adoptată în mandatul Guvernului Cîțu, care interzice participarea companiilor chineze la proiectele de infrastructură strategică.
„A fost o inițiativă a ministrului de atunci al Transporturilor, Cătălin Drulă, și a șefului ANAP, Liviu Bostan. Guvernul Cîțu a aprobat inițiativa, iar domnul Cîțu a semnat ordonanța de urgență: chinezii nu au voie la proiecte de infrastructură, de energie și de comunicații.”
Petrișor Peiu a concluzionat arătând că lipsa de decizie a autorităților menține proiectul într-un impas prelungit:
„Acum stă comisia de la Turceni de șase luni, se uită și se întreabă: oare ne sună cineva de la Guvern să ne spună dacă avem voie să semnăm cu cei din Odorheiu Secuiesc, care au în spate firme chinezești?”