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Politica· 1 min citire

Kim Jong Un își arată forța militară! Teste de artilerie și rachete cu mesaj dur pentru „dușmani”: „Să simtă neliniște și teamă”

Kim Jong Un

Kim Jong Un

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 iun. 2026, 09:10

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat testarea unor noi sisteme de artilerie și rachete, într-o demonstrație de forță menită să consolideze capacitatea de atac a țării în zona frontierei sudice, a transmis agenția de stat KCNA.

Potrivit presei oficiale, testele au vizat sisteme modernizate de lansatoare multiple, rachete tactice și artilerie autopropulsată, în cadrul unor exerciții desfășurate la aniversarea a 76 de ani de la izbucnirea Războiului din Coreea.

Testele au analizat şi evaluat caracteristicile de luptă ale sistemului de lansatoare multiple modernizat de 240 de milimetri şi 24 de tuburi, puterea încărcăturii unei rachete balistice tactice cu misiune specială şi precizia impactului proiectilelor cu rază extinsă de acţiune ale tunului autopropulsat de 155 de milimetri”, a transmis KCNA.

Agenția a precizat că noul sistem de lansatoare multiple are o rază extinsă de până la 90 de kilometri, fiind îmbunătățit prin automatizare și sisteme de ghidare mai precise.

Într-un mesaj cu puternic caracter militar, Kim Jong Un a subliniat că aceste dezvoltări fac parte din strategia de descurajare a Coreei de Nord și a transmis un avertisment direct către adversari.

A face ca inamicii să simtă nelinişte şi teamă în mod constant este o parte importantă a descurajării”, a declarat liderul de la Phenian, adăugând că țara sa va continua modernizarea rapidă a armamentului cu rază lungă de acțiune.

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