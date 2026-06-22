Gheorghe Piperea: „Guvernul Veștea pică. Era un deznodământ previzibil”. Europarlamentarul vorbește despre o posibilă criză politică majoră

Tensiunile din Parlament au atins un nou nivel în ziua votului pentru învestirea Guvernului Veștea, iar europarlamentarul Gheorghe Piperea a lansat o serie de declarații tranșante cu privire la șansele Executivului de a obține sprijinul necesar pentru a prelua conducerea țării.
Într-un mesaj public transmis înaintea votului decisiv, Piperea a susținut că eșecul cabinetului era anticipat și că retragerea unor formațiuni parlamentare din sală a schimbat radical raportul de forțe.
Gheorghe Piperea: „Ieșirea AUR și UDMR a schimbat complet jocul politic”
Potrivit europarlamentarului, momentul în care parlamentarii AUR și UDMR au părăsit plenul a avut un impact major asupra șanselor Guvernului Veștea de a obține votul de încredere.
Acesta consideră că noua configurație parlamentară a creat dificultăți serioase pentru susținătorii Executivului și a modificat calculele politice din jurul votului.
„Guvernul Veștea pică. Era previzibil. Dan e șah - mat după de AUR a ieșit din sală. A ieșit din sală și UDMR.
Cel mai tare discurs a fost al lui Kelemen Hunor.
Parcă am vorbit eu, despre schimbarea de Zeitgeist...
Hunor a spus că:
- perioada celor 36 de ani de la Revoluția din decembrie 1989 s-a încheiat; începe o epocă nouă, “despre care nu știm nimic”;
- banalizarea răului se întâmplă cu pași mici, care par raționali și logici; banalizarea răului a început în decembrie 2024, cu anularea alegerilor, “despre care nu știm nici acum nimic”;
- câștigătorul de azi este George Simion, care a dat șah - mat.
Bun, acum ce urmează?
Dan, dacă se oprește din mișcarea browniană, bezmetică, în care se află de un an, desemnează ca premier persoana propusă de AUR sau PSD, care va face un guvern care să aibă majoritate.
Dacă alt iepure scos din joben eșuează în Parlament, Dan trebuie să declanșeze alegeri anticipate.
Dacă nu o face, atunci îl paște suspendarea.”, a spus Gheorghe Piperea.
Piperea a adus în atenție și posibilitatea organizării de alegeri anticipate în cazul în care viitoarele încercări de formare a unui guvern vor eșua.
Potrivit acestuia, dacă nu va exista o majoritate capabilă să susțină un Executiv funcțional, procedurile constituționale ar putea conduce la un nou scrutin parlamentar.
În același timp, europarlamentarul a avertizat că lipsa unor decizii clare ar putea amplifica tensiunile politice și instituționale existente.