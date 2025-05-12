

GEORGE SIMION DEMASCĂ UN FAKE NEWS GROSOLAN CU PRIVIRE LA CONTROLUL PAȘAPOARTELOR PE OTOPENI

12 mai 2025, 20:32
Articol scris de Realitatea de Constanta

George Simion dezminte acuzațiile potrivit cărora ar fi sărit peste rând la controlul pașapoartelor, pe Otopeni. Liderul AUR are pașaport diplomatic, iar ghișeele la care s-a prezentat sunt pentru posesorii acestui tip de pașaport.

Conform legii, posesorii de pașaport diplomatic au prioritate în fața pașapoartelor simple.

Unul din ghișee nu era deservit, iar familia de la rândul alăturat (care nu deținea pașaport diplomatic, dar simpatiza cu George Simion) a făcut semn ca acesta să fie controlat de polițistul de frontieră.

Clarificările au fost făcute într-o postare pe blogul personal.

Sursa: Realitatea din AUR

