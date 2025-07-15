GEORGE SIMION: COALIȚIA FUNCȚIONEAZĂ PENTRU CĂ EI AU UN LANȚ, MAI SCURT LA UNII, MAI LUNG LA ALȚII, SE VA VEDEA ȘI CÂND DACIAN CIOLOȘ VA FI NUMIT NOUL DIRECTOR CIVIL AL SRI

Liderul opoziției suveraniste, George Simion, a lansat un atac devastator la adresa partidelor din Coaliția de guvernământ care au votat împotriva moțiunii de cenzură depusă de AUR, girând astfel măsurile de austeritate extremă pe care vrea să le impună guvernul Bolojan. Într-o intervenție în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, Simion i-a acuzat pe politicienii puterii că răspund la comenzi și că ar fi "ținuți în lanț".

"Nu cred că se aștepta cineva ca la o lună după ce a fost investit guvernul Bolojan să își revină la realitate cei de la PSD și să se dezică de noua frăție impus din Franța cu USR.

S-au trezit unii să spună că, vai, am consumat șansa de a da jos guvernul, că nu vom mai putea depune o altă moțiune până la sfârșitul anului. Este complet fals, sigur că așteptăm momentul potrivit pentru o moțiune de cenzură în sesiunea parlamentară ce urmează

Le readuc aminte telespectatorilor și oamenilor de bună credință care continuă să lupte pentru democrație că de fiecare dată când guvernul își asum răspunderea, este de datoria Opoziției să atace aceste măsuri" a afirmat Simion.

Liderul AUR a precizat că n-a fost surprins de votul negativ, pentru că partidele din Coaliția de guvernământ -PSD,PNL, USR, UDMR și minoritățile- acționează de mult timp la unison și răspund acelorași comenzi.

"Au fost toți complici, au stat în bănci, nu au votat, noi am fost cu toții prezenți în Parlament și vreau să-i felicit pe colegii de opoziție de la POT, de la SOS și neafiliați, care au fost oameni de cuvânt și s-au prezentat la vot. Dar aceeași coaliție PUPUU, care între cele două tururi de scrutin s-a organizat pentru a aduce voturi mai mult sau mai puțin legale, mai mult sau ma puțin reale lu Nicușor Dan, funcționează pentru că ei au un lanț, mai scurt la unii, mai lung la alții, cert este că sunt ținuți în lanț, iar lucrul acesta se va vedea și când Dacian Cioloș va fi numit noul director civil al SRI.

Nu mai suntem stăpâni în propria țară, trăim așa cum a spus liderul mișcării suveraniste, Călin Georgescu, într-un regim neocolonial," a declarat George Simion la Realitatea Plus.

Sursa: Realitatea din AUR