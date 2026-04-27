Decretele de numire a miniștilor interimari, publicate în Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Criza politică intră într-o nouă etapă. Decretele prin care miniștrii interimari preiau portofoliile rămase vacante după retragerea PSD de la guvernare au fost publicate în Monitorul Oficial. În acest fel, se schimbă componența politică a executivului.
Potrivit documentelor, premierul Ilie Bolojan va asigura interimatul la Ministerul Energiei, în locul ministrului PSD demisionar.
La Ministerul Muncii, interimatul este preluat de Dragoș Pîslaru, care îl înlocuiește pe fostul ministru PSD.
La Ministerul Sănătății, atribuțiile sunt preluate de Cseke Attila, după plecarea ministrului PSD.
La Ministerul Justiției, interimatul este asigurat de Cătălin Predoiu, în locul ministrului PSD demisionar.
La Ministerul Agriculturii, portofoliul este preluat temporar de Tánczos Barna, după retragerea PSD.
La Ministerul Transporturilor, interimatul este asigurat de Radu Miruță, în locul ministrului PSD.
Funcția de vicepremier deținută de Marian Neacșu este preluată interimar de Oana Gheorghiu.
Publicarea decretelor marchează oficial transferul atribuțiilor către noii interimari, în așteptarea consultărilor politice convocate la Cotroceni.
- 10:14 - Mesaj de ultimă oră al lui Ilie Bolojan, înainte de consultările de la Cotroceni dintre Nicușor Dan și liderii partidelor din Coaliție
- 10:11 - Ultima șansă pentru miliarde din PNRR: Bolojan avertizează asupra unui test major pentru clasa politică
- 08:39 - Ofertă surpriză de la Teheran: pace cu SUA, dar fără compromisuri nucleare. Iranul caută sprijin la Kremlin
- 08:36 - Guvernul Bolojan va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire în urma incendiului din Soveja, județul Vrancea
