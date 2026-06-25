AUR vine cu soluții pentru eliminarea unei piedici legislative care blochează antreprenorii români

Alianța pentru Unirea Românilor a depus o propunere legislativă pentru completarea Legii societăților nr. 31/1990, prin care elimină o prevedere ce împiedică firmele aflate temporar în dificultate să restituie împrumuturile primite de la propriii asociați sau acționari. Inițiativa urmărește sprijinirea antreprenorilor români, încurajarea investițiilor și eliminarea unui blocaj care afectează mediul de afaceri.
În prezent, legea interzice societăților care au activul net redus sub jumătate din capitalul social sau sunt pe pierdere să ramburseze împrumuturile acordate de propriii asociați. AUR consideră că această prevedere descurajează antreprenorii să își finanțeze propriile afaceri și îi împiedică să își recupereze banii investiți tocmai în perioadele în care firmele au cea mai mare nevoie de sprijin.
Proiectul de lege, inițiat de deputatul AUR Doru-Lucian Mușat, clarifică faptul că restituirea acestor împrumuturi reprezintă rambursarea unei datorii și nu o distribuire de profit, astfel încât firmele să poată returna sumele împrumutate fără a fi sancționate de lege.
„Continuăm măsurile în favoarea economiei românești și în favoarea antreprenorilor români, iar astăzi, prin această lege, dorim eliminarea prevederii prin care un acționar, un asociat la o companie nu își poate lua împrumutul acordat firmei dacă firma este pe pierdere sau dacă activul net este sub jumătate din capitalul social al companiei.
Prin această măsură dorim să eficientizăm lucrurile, dorim să spunem că este în regulă, este corect să investim în țară, să spunem că este corect să înființăm firme și că este corect să aducem plus valoare în România. O măsură discriminatorie pe care, prin această lege, dorim să o eliminăm dacă Parlamentul va da curs acestei inițiative legislative depuse de noi.
Țineți cont și țineți minte că AUR este singurul partid dedicat antreprenorilor români, care are de departe cele mai multe inițiative depuse în Parlamentul României în ajutorul acestora și în ajutorul economiei românești”, a declarat deputatul AUR, Doru-Lucian Mușat.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026