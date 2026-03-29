Alessia Păcuraru, în dialog cu deputatul AUR Sorin Muncaciu, despre raportul anulării alegerilor: „Semnale grave privind democrația”
Alessia Păcuraru / Sorin Muncaciu
Jurnalista Realitatea PLUS, Alessia Păcuraru, a discutat cu deputatul AUR Sorin Muncaciu, în cadrul transmisiunilor de la Conferința Conservatorilor, despre un raport aflat în Congresul SUA care ridică semne de întrebare asupra anulării alegerilor. Potrivit parlamentarului, documentul indică posibile încălcări ale statului de drept, drepturilor omului și principiilor democratice, situația fiind considerată dificil de înțeles pentru partenerii occidentali și cu potențial de precedent periculos la nivel internațional.
Alessia Păcuraru: Am văzut exact teme importante pe care le-ați adus în discuție, inclusiv membri conservatori, dar și cei prezenți de aici, foarte apropiați de administrația Trump, au vorbit despre raportul care se află în Congresul American.
Sorin Muncaciu: Bineînțeles, pentru că în acest raport se arată foarte clar încălcarea celor trei piloni importanți ai acestei occidentale, a culturii occidentale, adică The Rule of Law sau încălcat drepturile omului și democrația. Anularea alegerilor în timpul pasului doi, deci după ce s-a certificat primul pas, asta este de neînțeles pentru partenerii americani, pentru că nu se poate ca o alegere în timp ce se desfășoară să fie oprită. Este de neînțeles în lumea occidentală cum s-a putut acest lucru face, dar noi acum vedem că acest model a început să fie aplicat și în alte țări și este o mare temere. Pentru că nu se poate să acceptăm ideea că baza democrației care este votul liber, acesta este atacat de către o curte constituțională și de către guvernul României.
