Alertă la Marea Neagră: două nave lovite de drone în largul apelor Bulgariei

Publicat 13 oct. 2026, 10:38 Sursă realitatea.net

Criza de securitate din vestul Mării Negre se amplifică după ce autoritățile bulgare au anunțat că două nave au fost lovite în noaptea de luni spre marți, iar una dintre ele s-a scufundat, în apropierea coastelor țării. Premierul Rumen Radev a convocat o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate și a precizat că a discutat cu secretarul genral al NATO, mark Rutte. De altfel, șeful guvernul de la Sofia a anunțat lovirea celei de-a doua nave chiar în timpul ședinței.

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