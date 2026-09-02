Advertising
Economie· 1 min citire
Profesorii încă așteaptă banii pentru examenele naționale. Plata întârzie de două luni
Profesori
Publicat2 sept. 2026, 08:56
SursăRealitatea PLUS
Banii destinați profesorilor care au fost lucrat ca supraveghetori sau evaluatori pentru Bacalaureat și Evaluarea Națională nu sunt nici astăzi virați în conturi. De mai bine de două luni, cadrele didactice așteaptă ca statul să onoreze plățile.
Citește și
- 12:17România, printre țările UE cu cele mai mari scăderi ale înnoptărilor turistice. Minus de 6,7% în primul semestru din 2026
- 11:45Sportul este la pământ, dar își face platformă de 26 de milioane. Firmele conectate cu fugarul Ghiță au pus ochii pe sumele colosale din PNRR
- 11:31Amenzi de 100.000 de lei la hotelul din Saturn unde zeci de turiști acuzau stare de rău
- 11:20Peste jumătate dintre români folosesc serviciile bancare online, iar 54% cunosc RoPay (sondaj)
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News