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Economie· 2 min citire
Peste jumătate dintre români folosesc serviciile bancare online, iar 54% cunosc RoPay (sondaj)
Servicii bancare online
Publicat2 sept. 2026, 11:20
Sursărealitatea.net
Peste jumătate dintre români, respectiv 51% dintre respondenți, folosesc în mod curent, săptămânal sau chiar mai des serviciile de Internet Banking sau Mobile Banking, iar 54% spun că au auzit de RoPay, serviciul românesc de plăți și transferuri, potrivit unui sondaj realizat de FinZoom, la cererea CEC Bank.
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