Guvernul pregătește măsuri dure: 8 mari companii de stat cu pierderi vor fi închise. Alte 9 ar putea fi listate la bursă - DOCUMENT

Guvernul vrea să scape de povara bugetară pe care o reprezintă 22 de companii de stat, care au datorii istorice și continuă să meargă în pierdere. Vicepremierul Oana Gheorghiu, care coordonează proiectele privind reforma statului și eficientizarea, a prezentat un document cu situația financiară la zi și cu propuneri de închidere, listare la Bursa de Valori sau comasări.

Datorii uriașe la companiile de stat

Din datele prezentate de Gheorghiu, cele mai mari datorii sunt la CFR Marfă (1,26 miliarde lei), SNCFR RA (1,28 miliarde lei), Romaero (556 milioane lei) și CFR IRLU (213 milioane lei).

Pierderi majore în transporturi

Alte patru companii de stat din domeniul transporturilor au cele mai mari pierderi: CFR SA (432 milioane lei), CFR Marfă (329 milioane lei), TAROM (186 milioane lei) și Metrorex (57 milioane lei, estimat pentru 2025).

Opt companii propuse pentru „exit”

Pentru 8 dintre cele 22 de entități cu probleme, guvernul va propune Comisiei Europene varianta de „exit”, prin vânzare, faliment sau lichidare.

În această situație se află: Petrotrans (în faliment de aproape 20 de ani), CFR Marfă, CFR IRLU (în faliment din martie 2025), SAAF (în insolvență din 2024), SFT-CFR (în faliment), SNCFR RA, Electrocentrale Grup și Rofersped.

Companii nerentabile închise, cele rentabile listate la bursă

În această categorie intră TAROM, care nu mai poate primi noi ajutoare de stat din 2027, CFR Marfă, pentru care s-a solicitat deja falimentul, Romaero și Avioane Craiova.

Pe de altă parte, raportul propune listarea sau valorificarea unor pachete de acțiuni la companii rentabile.

În această situație se află:

CEC Bank – vânzarea unui pachet de acțiuni, în paralel cu emiterea de acțiuni noi

Administrația Porturilor Maritime Constanța – pachet de 20%

Compania Națională Aeroporturi București – pachet de 20%

Salrom – până la 49%

Loteria Română – acțiuni noi și pachet de stat

Imprimeria Națională – ofertă publică inițială

Poșta Română – IPO după studiu de fezabilitate

De asemenea, pentru Romarm listarea este condiționată de modificări legislative.