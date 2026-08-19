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Economie· 2 min citire

Criză în Golf: EAU suspendă comerțul și tranzacțiile cu Iranul

Emiratele Arabe Unite/ Profimedia

Emiratele Arabe Unite/ Profimedia

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat19 aug. 2026, 12:28
SursăRealitatea.Net

Emiratele Arabe Unite au suspendat, până la noi ordine, toate schimburile comerciale, tranzacțiile financiare și operațiunile de comerț cu Iranul, pe fondul escaladării tensiunilor din regiune. Decizia vine după ce autoritățile de la Abu Dhabi au acuzat Teheranul că a lansat două rachete balistice către teritoriul EAU, acuzație respinsă de Iran, relatează AFP.

EAU acuză Iranul că a lansat două rachete

Suspendarea relațiilor comerciale și financiare cu Iranul a fost anunțată marți de Afra Al Hameli, directoarea de comunicare a Ministerului de Externe al EAU.

„Având în vedere escaladarea regională (...), toate schimburile comerciale, tranzacțiile financiare și operațiunile de comerț cu Iranul au fost suspendate până la noi ordine”, a transmis oficialul.

Tot marți, Emiratele Arabe Unite au acuzat Iranul că a tras două rachete balistice către teritoriul țării. Ministerul Apărării al EAU a precizat, într-un mesaj publicat pe X, că sistemele de apărare aeriană au detectat două rachete lansate din Iran. Potrivit autorităților emirateze, una dintre acestea a căzut în afara apelor teritoriale, iar cealaltă în apele teritoriale ale EAU.

Reacția Teheranului

Teheranul a negat că ar fi lansat rachetele și a susținut că astfel de acuzații afectează încrederea regională și eforturile pentru consolidarea securității. Tensiunile au determinat autoritățile din Emiratele Arabe Unite să emită, pentru prima dată în aproximativ o lună, o alertă pe telefoanele populației, prin care oamenii au fost îndemnați să se adăpostească din cauza unor posibile atacuri cu rachete.

„Din cauza situației actuale și a unor amenințări ale unor rachete, mergeți imediat într-un loc sigur în cea mai apropiată clădire securizată”, a transmis Ministerul de Interne al EAU.

Aceasta este prima alertă de acest tip emisă după o alarmă falsă transmisă în luna iulie.

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