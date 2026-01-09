Ziua Culturii Naționale, marcată la Teatrul Național prin vizite ghidate gratuite, proiecții luminoase și spectacole

Ziua Culturii Naționale se sărbătorește pe 15 ianuarie

Teatrul Național "I.L. Caragiale” din București propune publicului, pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, un program special care include vizite ghidate gratuite, proiecții luminoase pe turnul scenei și două spectacole din repertoriul curent al instituției.

Potrivit unui comunicat citat de Agerpres, ziua va începe cu vizite ghidate gratuite la Muzeul TNB, unde, de la orele 12:00 și 14:00, publicul este invitat să descopere expoziția "Regina Maria la teatru”.

Accesul se face pe baza unui bilet cu titlu gratuit, disponibil online sau la casa de bilete, în limita locurilor disponibile.

De asemenea, bucureștenii sunt invitați la tururi ghidate gratuite ale Teatrului Național de la orele 13:00, 15:00 și 17:00.

Participanții vor putea vizita noile săli, atelierele și culisele instituției, precizează instituția.

Începând cu ora 17:00, pe turnul scenei TNB vor avea loc proiecții luminoase cu portretele unor personalități marcante ale culturii române.

Seara, de la ora 19:00, publicul este invitat la două spectacole românești.

La Sala Pictură va fi prezentat spectacolul „Moroi și păpădii”, textul și regia Gavril Pătru.

La Sala "Ion Caramitru” va putea fi urmărit spectacolul "Exil”, textul și regia Alexandra Badea.

Totodată, spectatorii acestui spectacol vor putea urmări, pe ecranul amplasat în Foaierul Sălii "Ion Caramitru”, un montaj video cu versuri eminesciene interpretate de mari actori ai Teatrului Național.