Un remorcher cu 5 persoane la bord s-a scufundat în Portul Midia. Toate victimele au MURIT

A fost alertă la malul mării după ce un remorcher cu 5 persoane la bord s-a scufundat, miercuri dimineață, în Dana 1 a Portului Midia. Toate victimele au decedat, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS.

UPDATE 2 - Toate cele 5 persoane aflate la bordul remorcherului scufundat au fost declarate decedate, susțin surse citate de Realitatea PLUS.

Remorcherul Astana s-a răsturnat în timpul efectuării manevrei de acordare a asistenței către nava tanc Amades, pavilion insulele Marshall, în vederea acostării acesteia la terminalul Monbuoy, aflat la aproximativ opt kilometri de Portul Midia, a informat, miercuri, Autoritatea Navală Română (ANR).



Potrivit ANR, remorcherul Astana, sub pavilion românesc, a fost construit în anul 2006 și are următoarele caracteristici principale: lungime - 26,09 metri, lățime - 7,94 metri, pescaj maxim - 3,85 metri, putere motor 2610 kW (3500 CP).

Reprezentanții Rafinăriei Petromidia au informat că, în jurul orei 8:40, un remorcher al companiei Midia Marine Terminal, în care se aflau cinci persoane, s-a scufundat în timpul manevrelor de asistență la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din Portul Midia.

UPDATE 1 - Persoana resuscitată a murit.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Intervenție extremă în Portul Midia după ce un remorcher s-a scufundat. Din primele informații, la bordul ambarcațiunii s-ar afla 5 persoane. Două dintre ele au fost adus la mal.

Intervenție amplă a echipelor de salvare

La fața locului intervin mai multe echipaje de urgență, și aici vorbim despre trei echipaje SAJ tip B, un echipaj de terapie intensivă mobilă, un elicopterul SMURD, un echipaj SMURD tip B, o autospecială de stingere, o ambarcațiune de intervenție, dar și o echipa de scafandri.

Operațiunea de căutare și salvare este în desfășurare.

O victimă, în curs de resuscitare

O persoană a fost adusă la cheu și se află în curs de resuscitare, au transmis echipele medicale.