Un camion cu oi s-a răsturnat în Năvodari: peste 160 de animale au murit în urma impactului. Șoferul a scăpat nevătămat
FOTO: Arhivă
Un camion încărcat cu oi s-a răsturnat pe carosabil, în Năvodari, în zona unui supermarket, în urma unui accident rutier produs miercuri. Autovehiculul transporta un număr mare de animale, iar impactul a avut consecințe grave.
Potrivit primelor informații, 160 de oi au murit în urma accidentului, în timp ce 124 au fost găsite în viață. Accidentul a provocat un blocaj în zonă și a necesitat intervenția rapidă a autorităților, în condițiile în care camionul s-a răsturnat direct pe carosabil.
Pierderi mari în rândul animalelor
La locul incidentului au intervenit pompierii pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, fiind mobilizată o autospecială de stingere de la Stația Midia. Autoritățile au început verificări pentru a stabili în ce condiții s-a produs accidentul și ce a dus la răsturnarea camionului încărcat cu animale. În acest moment, cercetările sunt în desfășurare, iar anchetatorii urmează să stabilească exact circumstanțele producerii accidentului, conform presei locale.
Citește și:
- 11:58 - Iranul refuză „masa predării” a lui Donald Trump: „Avem noi cărți pe câmpul de luptă”
- 11:54 - România, lovită de o răcire bruscă: sunt anunțate ploi și lapoviță. Directorul ANM : „O vreme mai rece decât în mod obișnuit!”
- 11:17 - SURSE: Raed Arafat, audiat la Parchetul Militar într-un nou dosar privind achiziții ale IGAv. Prejudiciu de 1 milion de euro
- 11:11 - Anca Alexandrescu: „Zilele lui Ilie Bolojan sunt numărate”. Premierul „s-a legat cu lanțurile de scaun”, dar PSD este decis să-l dea jos rapid - VIDEO
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News