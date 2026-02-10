Un avion cu aproape 60 de pasageri, lovit pe Aeroportul Otopeni. Mai multe zboruri au suferit întârzieri
Un avion TAROM a fost lovit
Un avion TAROM a fost lovit de un vehicul specializat în transportul persoanelor cu mobilitate redusă, perturbând luni seară activitatea de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni.
Potrivit informațiilor apărute în presă, avionul a fost lovit de un vehicul specializat în transportul persoanelor cu mobilitate redusă (Ambulift).
Reprezentanții aeroportului au precizat că incidentul s-a produs în zona ușii de acces a aeronavei, în timp ce se desfășura procedura de îmbarcare. Scara avionului a fost avariată, iar zborul spre Iași, programat să decoleze la ora 18:15, a fost amânat.
La bordul avionului se aflau 59 de pasageri.
Un avion TAROM, lovit de un vehicul pentru persoanele cu mobilitate redusă
În urma impactului, vehiculul Ambulift a acroșat una dintre balustradele scării aeronavei, ceea ce a dus la întreruperea temporară a operațiunilor.
Deși incidentul a fost catalogat ca fiind minor, protocolul de siguranță a impus verificări amănunțite asupra avionului pentru a exclude posibilitatea altor daune ascunse.
Aeronava a decolat cu o întârziere de două ore
După înlocuirea balustradei și finalizarea inspecției tehnice, aeronava TAROM a decolat în jurul orei 20:00, cu o întârziere de aproximativ două ore față de orarul inițial. Evenimentul a generat, de asemenea, întârzieri minore în lanț pentru alte curse care urmau să folosească același echipament de asistență de la sol.
Incidentul nu a provocat victime și nu a afectat siguranța pasagerilor sau a personalului de la sol, au precizat surse oficiale din cadrul Companiei Naționale Aeroporturi București.
