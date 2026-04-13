Trump, atac fără precedent la adresa Papei Leon
Donald Trump a reacționat dur duminică seara, după ce Papa Leon a criticat public deciziile administrației americane privind imigrația și politica externă, potrivit The Guardian.
„Papa Leon este SLAB în privinţa criminalităţii şi dezastruos în politica externă”, a scris liderul de la Casa Albă într-o postare pe Truth Social.
Suveranul Pontif a devenit un critic al conflictului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, început pe 28 februarie. Papa a descris drept „inacceptabilă” amenințarea lui Trump privind distrugerea civilizației iraniene și a cerut o „reflecţie profundă” asupra modului în care sunt trataţi migranţii în SUA.
„Leon ar trebui să-şi vină în fire în calitate de Papă”, a continuat Trump, declarând ulterior reporterilor că nu este un „mare admirator” al pontifului.
Președintele american a declarat că nu își dorește un Papă care consideră acceptabil ca Iranul să dețină arme nucleare.
De asemenea, în postarea sa, Trump a sugerat că alegerea lui Leon a avut scopul de a facilita relația Vaticanului cu administrația americană. „Dacă nu eram eu la Casa Albă, Leon nu ar fi fost la Vatican”, a scris acesta, acuzându-l pe Pontif că favorizează „stânga radicală” și că se comportă ca un politician, nu ca un lider religios.
Întrebat dacă divinitatea susține războiul, Trump a răspuns afirmativ, în timp ce secretarul Apărării, Pete Hegseth, a îndemnat cetățenii să se roage pentru victorie.
În replică, Papa Leon a afirmat anterior că Dumnezeu „nu ascultă rugăciunile celor care poartă războaie”, făcând referire la un pasaj biblic despre mâini „pline de sânge”
