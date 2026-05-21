Luis Lazarus, anunț-bombă: "M-am luptat cu Comisia Europeană, m-am dus peste ei și lucrurile s-au rezolvat!"

Europarlamentarul Luis Lazarus lansează acuzații grave la adresa Parlamentului European, după ce a fost la un pas să pierdă calitatea de membru supleant al Comisiei de Agricultură. Într-un mesaj video, acesta afirmă că decizia ar fi o reacție la criticile sale privind acordul Mercosur și la dezvăluirile despre modul în care mari companii europene profită pe nedrept de munca agricultorilor români.

„Mă pregătesc să luptăm cu Comisia Europeană, cu Comisia de Agricultură, cu Secretariatul pentru neafiliați și cu cine mai vreți voi. Știți de ce? M-au eliberat din funcția de membru supleant al Comisiei de Agricultură. Mă întreb oare de ce? Oare ce să fi deranjat mai mult? Opoziția față de Mercosur sau treaba cu laptele să fi deranjat?”, a transmis spune Lazarus într-un mesaj.

Europarlamentarul susține că a aflat direct la ședință că nu mai figurează pe listă: „La fața locului aflu că nu mai sunt pe listă, nu mai pot să semnez, nu mai sunt acolo. Fără discuție, fără avertisment, fără vreo informare oficială.” Acesta afirmă că explicația primită ar fi fost o schimbare internă de componență, însă susține că situația ar fi fost „acoperită” printr-un e-mail trimis ulterior.

„Nu-i nimic, uneori când cineva se grăbește să te șteargă, înseamnă că ai început să deranjezi exact unde trebuie. Deci, prieteni, mi-am suflecat mânecile, hai la luptă!”, spune Lazarus, care susține că a cerut de un an să devină membru plin, dar fără rezultat.

La final, europarlamentarul suveranist a precizat că eforturile sale au avut efect și că a fost reprimit în Comisia de Agricultură:

„Astăzi este 21 mai și vă anunț că am fost reprimit în Comisia de Agricultură. M-am dus peste ei, m-am luptat, m-am agitat… lucrurile s-au rezolvat.” Lazarus spune că se întoarce în țară în cursul serii pentru a continua activitatea politică.