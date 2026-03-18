Trump amenință că SUA ar putea abandona deblocarea Strâmtorii Ormuz, după refuzul aliaților NATO

Președintele american Donald Trump a amenințat că Statele Unite ar putea renunța la eforturile de deblocare a Strâmtorii Ormuz, pe fondul nemulțumirii față de refuzul unor aliați din NATO de a se implica în operațiune.

„Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă am ‘termina’ cu ce a mai rămas din Statul Terorist Iran şi am lăsa Ţările care o folosesc, noi nu, răspunzătoare de aşa-zisa ‘Strâmtoare’? Asta i-ar băga în priză, chiar rapid, unii din ‘Aliaţii’ noştri care nu reacţionează”, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social.

Declarațiile vin după ce mai multe state importante din NATO, inclusiv Franța și Regatul Unit, au refuzat să participe la o misiune de securizare a rutei maritime, esențială pentru aproximativ 20% din transporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Strâmtoarea Ormuz a fost blocată de Iran ca reacție la loviturile americano-israeliene lansate la finalul lunii februarie, iar tensiunile din regiune continuă să crească.

În ultimele zile, Trump a avut poziții oscilante, criticând refuzul aliaților, dar afirmând în același timp că SUA nu au nevoie de ajutor, pentru ca ulterior să admită că „un pic de ajutor” ar fi util.

În paralel, forțele americane au continuat operațiunile militare, lansând inclusiv bombe anti-buncăr asupra unor instalații de rachete iraniene din apropiere.