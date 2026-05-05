Ședință crucială la PNL. Liberalii votează dacă fac sau nu alianță cu PSD. Bolojan, abandonat de 3 din cei 4 prim-vicepreședinți

Ilie Bolojan pare să fi pierdut controlul asupra nucleului dur de conducere al PNL în cel mai critic moment al mandatului său. La această oră a început ședința liderilor de partid, într-un context tensionat, în care trei dintre cei patru prim-vicepreședinți – Cătălin Predoiu, Adrian Veștea și Nicoleta Pauliuc – s-au distanțat public sau prin poziții interne de strategia fostului premier. Singurul care a rămas alături de Bolojan este Ciprian Ciucu.
În stilul caracteristic, Ilie Bolojan a intrat la ședința liberalilor fără să răspundă întrebărilor puse de jurnaliști.
Imediat după ce Parlamentul a pecetluit soarta Executivului condus de Ilie Bolojan, vocile din interiorul PNL au început să contureze strategii divergente pentru supraviețuirea politică. Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte al partidului, a lansat un apel la pragmatism prin intermediul unei postări pe Facebook, susținând că liberalii au datoria de a rămâne la guvernare pentru a continua reformele deja demarate. În viziunea senatoarei, o eventuală retragere în opoziție în acest moment critic nu ar reprezenta un act de demnitate, ci mai degrabă un abandon al responsabilității, avertizând colegii de partid să nu confunde consecvența cu rigiditatea într-un punct de cotitură istoric pentru formațiunea lor.
Izolare la vârful PNL: Ilie Bolojan, abandonat
Ilie Bolojan pare să fi pierdut controlul asupra nucleului dur de conducere al PNL în cel mai critic moment al mandatului său. Surse din partid confirmă o ruptură majoră la nivelul prim-vicepreședinților: Cătălin Predoiu, Adrian Veștea și Nicoleta Pauliuc s-au distanțat public sau prin poziții interne de strategia fostului premier, lăsându-l pe acesta fără susținerea majorității executive.
În prezent, singurul pilon de sprijin rămas în echipa de prim-vicepreședinți pentru Ilie Bolojan este Ciprian Ciucu. Această fragmentare (3 din 4 lideri cheie fiind acum în tabăra critică) sugerează o schimbare iminentă de putere în Modrogan, chiar înaintea ședinței decisive a conducerii liberale.
Costul politic al reformelor și teama de capitalizare adversă
Un argument central al pledoariei Nicoletei Pauliuc vizează efortul de imagine deja consumat de PNL pe parcursul ultimelor luni. Aceasta subliniază faptul că liberalii au decontat deja în sondaje impactul măsurilor dificile adoptate sub mandatul Bolojan. În acest context, senatoarea consideră că ar fi o eroare strategică majoră ca PNL să părăsească guvernarea tocmai acum, când rezultatele reformelor încep să se materializeze, lăsând astfel altor actori politici posibilitatea de a culege beneficiile unor decizii pentru care PNL a plătit deja prețul electoral.
Condițiile ferme pentru o nouă formulă de putere
Menținerea PNL într-o structură de guvernare pro-europeană nu este însă văzută ca un cec în alb, ci este condiționată de patru piloni de negociere extrem de clari. Prim-vicepreședintele PNL solicită o reconfirmare fără echivoc a parcursului euro-atlantic al României și continuarea neabătută a reformelor inițiate de Guvernul recent demis. Mai mult, aceasta cere un parteneriat asumat cu Președintele Nicușor Dan, care să nu mai fie negat în discursurile publice, și, cel mai important, o garanție scrisă din partea tuturor partenerilor de coaliție privind excluderea oricărei colaborări cu Alianța pentru Unirea Românilor.
Un partid scindat sub presiunea votului din Parlament
Reacția Nicoletei Pauliuc, care vine în completarea unui mesaj similar transmis anterior de Cătălin Predoiu, scoate la iveală fracturile adânci din interiorul PNL. În timp ce tabăra „anti-Bolojan” pare să își arate colții în perspectiva ședinței decisive programate pentru ora 17:00, partidul trebuie să gestioneze realitatea dură a cifrelor: Guvernul a căzut cu un zdrobitor scor de 281 de voturi „pentru”. În timp ce în sediul din Modrogan se simte presiunea unei schimbări de paradigmă, ochii întregii scene politice sunt ațintiți și spre Palatul Cotroceni, unde Președintele Nicușor Dan este așteptat să ofere primele indicații despre direcția în care va evolua criza guvernamentală.