Schimbări importante pe ruta București–Budapesta: trenuri modificate pentru pasageri

CFR Călători a anunțat modificări temporare în circulația trenurilor internaționale IR 72 și IR 73, care asigură legătura între București și Budapesta. Schimbările sunt cauzate de lucrări la infrastructura feroviară desfășurate între stațiile Recaș și Remetea Mare, la solicitarea CFR SA.

Pe 14 mai, trenul IR 72 va circula normal doar pe segmentul Timișoara Nord – Arad – Curtici – Lokoshaza – Budapesta. Pe ruta București Nord – Caransebeș, acesta va fi înlocuit de trenul IR 12072, cu plecare la ora 05:29 și sosire la 13:56. Între Caransebeș și Timișoara Nord, pasagerii vor fi transportați cu mijloace auto.

Situația este similară și pentru trenul IR 73, pe sensul Budapesta – București. Garnitura va circula conform programului până la Timișoara Nord, iar apoi călătorii vor fi transferați cu autobuzele până la Caransebeș, de unde își vor continua călătoria cu trenul IR 12073 spre București Nord.

Reprezentanții CFR precizează că pasagerii afectați de aceste modificări au posibilitatea de a solicita rambursarea biletelor neutilizate, integral sau parțial, în funcție de segmentul de călătorie neefectuat, conform reglementărilor în vigoare.