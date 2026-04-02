Rusia a lansat noi atacuri nocturne asupra multor ținte din Ucraina, inclusiv Kiev

Războiul din Ucraina intră într-o nouă fază de intensificare, odată cu atacurile rusești asupra vestului țării și prăbușirea unui avion militar în Crimeea ocupată. În paralel, sprijinul internațional continuă să se mobilizeze, Uniunea Europeană anunțând noi fonduri provenite din profiturile activelor rusești înghețate, pe fondul unei situații militare tot mai volatile.

Kremlinul a afirmat miercuri că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi trebuit să ia „ieri” dificila decizie de a-și retrage forțele din zona Donbasului pentru a pune capăt a ceea ce președinția rusă a numit „faza fierbinte” a războiului, informează Reuters și The Kyiv Independent.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a făcut această declarație la o zi după ce Zelenski a afirmat că Rusia a comunicat Statelor Unite că își va înăspri condițiile pentru un acord de pace dacă forțele ucrainene nu se retrag din Donbas în termen de două luni.

Peskov nu a răspuns direct când a fost întrebat dacă există un termen limită de două luni pentru retragerea forțelor ucrainene, spunând că nu acesta este punctul esențial.

„Zelenski trebuie să ia astăzi o decizie pentru ca trupele ucrainene să părăsească teritoriul Donbasului… Acest lucru a fost afirmat în repetate rânduri”, le-a spus reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

„Și, în teorie, Zelenski ar fi trebuit să ia această decizie ieri. Așa cum am spus, ar fi trebuit să-și asume responsabilitatea și să ia această decizie dificilă. Acest lucru ar putea salva viețile multor oameni și, cel mai important, ar permite încheierea fazei fierbinți a acestui război”, a adăugat Peskov.

Bilanț refăcut după atacul cu drone rusești în centrul Ucrainei: patru morți

Cel puțin patru persoane au murit în urma unui atac cu drone rusești desfășurat în plină zi în oblastul Cerkasî, în centrul Ucrainei, potrivit guvernatorului regional.

„Avem patru morți în districtul Zolotonocha”, a transmis oficialul pe Telegram, precizând că tragedia s-a produs „pe un teritoriu descoperit, în timpul alertei aeriene”.

UPDATE - Operațiunile de stingere a incendiilor sunt în desfășurare la Luțk, după un atac nocturn cu drone rusești de tip „Shahed”, a anunțat miercuri președintele Volodimir Zelenski. Potrivit liderului de la Kiev, loviturile au vizat exclusiv obiective civile - rușii au distrus depozite de alimente și un terminal Nova Post. De asemenea, o clădire rezidențială a fost avariată.

Toate unitățile necesare ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina și serviciile municipale au fost deja mobilizate pentru a gestiona consecințele acestui atac.

Pe parcursul nopții, și regiunile Dnipro, Jîtomîr, Poltava, Odesa, Harkiv și Hmelnițki au fost vizate de atacuri rusești. În continuare, cerul Ucrainei este survolat de drone de tip „Shahed”. În total, Rusia a folosit 339 de drone în timpul nopții, dintre care aproximativ 200 au fost de tip „Shahed”.

"Rusia reprezintă o amenințare globală, iar lipsa de respect pentru viață și pace împiedică orice efort diplomatic. Autoritățile ucrainene mulțumesc tuturor celor care sprijină protejarea vieților și aplicarea sancțiunilor împotriva Rusiei pentru acest război. Cu cât rata de interceptare a dronelor și rachetelor rusești crește și cu cât restricțiile asupra petrolului, comerțului și producției rusești sunt mai stricte, cu atât mai repede vor fi asigurate securitatea și pacea", a transmis Zelenski într-un mesaj postat pe Facebook.