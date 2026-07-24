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Actualitate· 1 min citire
Ro-Alert în județul Tulcea după un atac cu drone al Rusiei asupra Ucrainei
Mesaje Ro Alert in Tulcea
Publicat24 iul. 2026, 08:31
SursăRealitatea.Net
Localnicii din județul Tulcea au primit din nou mesaje Ro-Alert de avertizare privind riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian, ca urmare a atacurilor rusești de noaptea trecută asupra unor obiective din Ucraina. Ministerul Apărării Naționale a ridicat de la sol un elicopter de observație.
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