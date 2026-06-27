Restricţii de circulaţie, cauzate de caniculă

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 iun. 2026, 08:40

Autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone vor avea restricții de circulație duminică între orele 12:00 și 20:00 pe drumurile din 16 județe, unde va fi în vigoare o atenționare cod roșu de caniculă.

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