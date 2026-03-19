Ilie Bolojan ar putea să accepte amendamentele PSD, la intervenția lui Nicușor Dan. Ministrul Finanțelor, chemat de urgență la cabinetul premierului – SURSE

Situație extrem de tensionată înaintea adoptării bugetului de stat. După ce surse Realitatea PLUS au indicat faptul că premierul Ilie Bolojan ar putea lipsi de la ședința coaliției programată în această dimineață, a apărut informația că președintele Nicușor Dan i-ar fi cerut să accepte amendamentele PDS. Tot surse politice indică faptul că ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ar fi fost convocat la Guvern pentru discuții cu Bolojan.

Absența lui Ilie Bolojan de la întâlnirea programată la ora 10 ar putea reprezenta un semnal puternic în interiorul coaliției, în condițiile în care relațiile dintre partenerii de guvernare s-au deteriorat vizibil. Refuzul lui Bolojan, indică sursele citate de Realitatea Plus, ar putea avea legătură cu faptul că Nicușor Dan i-ar fi solicitat să accepte amendamentele PSD la proiectul de buget, iar premierul ar fi refuzat.

Ilie Bolojan nu vrea să meargă la ședința coaliției

Scandalul recent din Parlament, care a implicat schimburi dure de replici între PSD, USR și PNL, pare să fi amplificat tensiunile și să fi adus coaliția într-un punct critic.

Dacă premierul nu va participa la ședință, gestul ar putea fi interpretat ca o formă de protest sau chiar ca un pas spre o posibilă reconfigurare politică. În acest context, lipsa sa ar pune sub semnul întrebării funcționarea actualei formule de guvernare, existând riscul ca blocajul politic să se adâncească în perioada următoare.