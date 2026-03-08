Guvernul pregătește noi curse de repatriere pentru românii blocați în Orientul Mijlociu, anunță Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că autoritățile române pregătesc noi zboruri pentru repatrierea cetățenilor rămași în Orientul Mijlociu, în contextul tensiunilor și al restricțiilor de zbor din regiune.

Șeful Guvernului a transmis că situația românilor aflați în zonele afectate de conflict este tratată cu prioritate, iar instituțiile statului lucrează pentru a facilita revenirea acestora în siguranță.

„Înțeleg nerăbdarea și îngrijorarea celor care doresc să revină în țară, precum și neliniștea familiilor lor. Facem tot ce este posibil pentru ca românii să ajungă acasă în siguranță, cât mai curând”, a transmis Bolojan.

Potrivit premierului, până în prezent peste 1.000 de cetățeni români au fost deja aduși în țară prin zboruri de repatriere asistată și prin Mecanismul European de Protecție Civilă.

Autoritățile pregătesc noi operațiuni de evacuare în perioada următoare. La începutul săptămânii viitoare sunt programate două curse prin Oman, iar în paralel România colaborează cu alte state membre ale Uniunea Europeană pentru ca cetățenii români să poată fi îmbarcați și pe zboruri organizate de acestea.

De asemenea, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat că, în funcție de condițiile de securitate, vor crește numărul zborurilor comerciale către București, ceea ce ar putea facilita revenirea românilor blocați în regiune.

În paralel, Ministerul Afacerilor Externe a suplimentat echipele de asistență consulară pentru a oferi sprijin cetățenilor români aflați în tranzit sau în zonele afectate de conflict. Autoritățile spun că vor continua organizarea de zboruri și operațiuni de evacuare pe măsură ce situația de securitate o va permite.