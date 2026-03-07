Peste 300 de femei au participat la evenimentul dedicat Zilei Femeii organizat la Constanța

Peste 300 de doamne și domnișoare au participat, aseară, la evenimentul dedicat Zilei Femeii, organizat la Constanța într-o atmosferă festivă, cu muzică, momente artistice și multă voie bună.

Evenimentul a fost inițiat de liderii organizației județene AUR Constanța, care și-au propus, prin această întâlnire, să aducă un omagiu femeilor din comunitate și să marcheze această zi într-un cadru elegant și prietenos.

Organizatorii au transmis un mesaj de apreciere pentru rolul important pe care femeile îl au în viața comunității:

„Ne-am dorit ca această seară să fie, înainte de toate, un moment de respect și recunoștință pentru femeile din comunitatea noastră. Prezența atât de numeroasă ne arată că astfel de întâlniri sunt necesare și apreciate.”

Participantele s-au bucurat de muzică live, dans și o atmosferă caldă, evenimentul transformându-se într-o seară de socializare și celebrare dedicată femeilor.

Evenimentul a fost gândit ca un gest de respect și recunoștință pentru femeile din județul Constanța, iar organizatorii spun că astfel de inițiative vor continua și în perioada următoare.