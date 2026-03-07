Actor reținut după ce ar fi amenințat cu moartea o doctoriță de la Institutul Marius Nasta

Un bărbat a fost reținut de polițiști după ce ar fi amenințat cu moartea o doctoriță de la Institutul Marius Nasta din București. Potrivit anchetatorilor, suspectul este un actor cunoscut, iar cazul a fost deschis după o plângere depusă de cadrul medical.

Conform informațiilor preliminare, incidentul ar fi avut loc în urma unui conflict izbucnit în cadrul unității medicale. Bărbatul ar fi adresat mai multe amenințări grave la adresa medicului, motiv pentru care femeia a decis să sesizeze autoritățile.

Polițiștii din cadrul Poliția Română au intervenit și au deschis o anchetă pentru amenințare. După strângerea primelor probe, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și dus la audieri.

Surse apropiate anchetei spun că actorul ar fi devenit agresiv verbal în timpul discuției cu medicul, iar declarațiile sale ar fi fost considerate suficient de grave pentru a determina intervenția oamenilor legii.

În prezent, procurorii analizează toate circumstanțele în care s-a produs incidentul și urmează să decidă dacă vor dispune măsuri preventive suplimentare.

Cazul a stârnit reacții în mediul medical, mai ales în contextul în care cadrele sanitare se confruntă tot mai des cu situații tensionate sau agresiuni din partea pacienților ori a aparținătorilor. Ancheta continuă pentru stabilirea exactă a faptelor și a responsabilităților.