Prognoza meteo pentru 7 martie: vreme plăcută și temperaturi de primăvară în mare parte din țară
Prognoza meteo pentru 7 martie: vreme plăcută și temperaturi de primăvară în mare parte din țară
Vremea va fi în general frumoasă sâmbătă, 7 martie, în cea mai mare parte din România. Cerul va fi variabil spre senin în multe regiuni, iar temperaturile vor continua să crească ușor față de zilele precedente.
Potrivit meteorologilor, maximele zilei vor ajunge până la aproximativ 17 grade Celsius, în special în zonele din sudul și vestul țării. Dimineața și noaptea vor fi însă mai răcoroase, cu temperaturi scăzute în depresiuni.
Vântul va sufla slab până la moderat în majoritatea regiunilor, fără fenomene meteo semnificative. În unele zone pot apărea nori trecători, dar șansele de precipitații sunt reduse.
În Capitală, vremea se anunță de asemenea plăcută, cu cer variabil și temperaturi care ar putea ajunge în jurul valorii de 15–16 grade Celsius.
Meteorologii spun că începutul lunii martie aduce condiții apropiate de cele specifice primăverii, cu temperaturi mai ridicate decât media perioadei.
Citește și:
- 17:35 - Ministerul Afacerilor Externe: 14.000 de români se află în zona de conflict din Orientul Mijlociu. Zbor pregătit pentru cei blocați în Qatar
- 16:31 - Papa Leon al XIV-lea numește un nou ambasador la Statele Unite ale Americii, pe fondul tensiunilor cu administrația Donald Trump
- 16:14 - Actor reținut după ce ar fi amenințat cu moartea o doctoriță de la Institutul Marius Nasta
- 15:41 - Donald Trump amenință cu noi lovituri asupra Iran: „Va fi atacat foarte puternic astăzi”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News