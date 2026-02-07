Femeie spulberată de o mașină pe un drum din Constanța

Scris de

Femeia a murit în urma impactului

O femeie de 70 de ani a murit, sâmbătă dimineața, lovită de o mașină pe Șoseaua Mangaliei, în localitatea Albești, județul Constanța.

Femeia, pieton, a fost lovită de o mașină în Albești, pe Soseaua Mangaliei, zona Avicola, transmite Mediafax.

Au intervenit mai multe autospeciale ale ISU Constanța.

Din păcate, femeia, în vârstă de aproximativ 70 ani, a fost declarată decedată de echipajul SAJ.

Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs accidentul.