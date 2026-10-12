Dunărea, la doar 3 centimetri de pragul critic la Cernavodă. Ce măsuri iau autoritățile pentru a evita o criză
Cernavodă centrală
Nivelul Dunării a coborât până aproape de limita operațională necesară pentru asigurarea răcirii reactoarelor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă.
Pe 11 octombrie 2026, apa se afla la doar 3 centimetri de pragul critic, pe fondul unor minime hidrologice istorice. Autoritățile au activat măsuri pentru a direcționa mai multă apă spre centrală, în timp ce specialiștii dau asigurări că nu există perspectiva unui accident nuclear.
Dunărea a ajuns la un nivel istoric de scăzut
Situația hidrologică din zona Cernavodă s-a agravat, iar nivelul fluviului se apropie de limita operațională asociată funcționării sistemului de răcire al centralei. Potrivit reprezentanților Administrației Fluviale a Dunării de Jos, valorile înregistrate au actualizat minimele istorice consemnate până acum.
Scăderea nivelului apei complică alimentarea cu apă necesară răcirii instalațiilor centralei. În acest context, autoritățile urmăresc evoluția cotelor Dunării și pun în aplicare intervenții tehnice pentru a îmbunătăți circulația apei către zona de captare.
Reprezentanții instituțiilor responsabile au transmis că situația este monitorizată, iar apropierea de pragul critic nu înseamnă, în sine, că s-a produs un incident nuclear.
Ce soluții încearcă autoritățile să aplice
Printre măsurile analizate și începute se numără dragarea unor zone ale Dunării pentru creșterea adâncimii navigabile și facilitarea circulației apei spre Dunărea Veche. De asemenea, autoritățile au luat în calcul folosirea unor barje pentru dirijarea debitului și realizarea unor lucrări hidrotehnice în punctele considerate critice.
Intervențiile sunt coordonate prin Comitetul Interministerial Bala–Cernavodă, cu participarea instituțiilor responsabile de ape, transporturi, energie și funcționarea centralei.
O parte dintre lucrări au fost deja realizate, însă eficiența lor depinde de evoluția condițiilor hidrologice. Specialiștii au avertizat anterior că dragarea și lucrările de dirijare a apei pot îmbunătăți condițiile de alimentare, fără să garanteze că debitul va crește suficient.
Autoritățile au analizat și soluții de rezervă pentru scenariul în care nivelul Dunării ar continua să scadă, inclusiv utilizarea unui sistem de răcire în circuit închis și completarea rezervelor cu apă adusă din alte surse.
Reactoarele de la Cernavodă rămân oprite
Nivelul scăzut al Dunării are implicații și asupra producției de energie electrică. La data informațiilor publicate pe 11 octombrie, reactoarele 1 și 2 de la Cernavodă erau oprite, iar situația hidrologică nu permitea repornirea lor.
Menținerea unităților în afara funcțiunii reduce energia disponibilă în sistem și poate crește necesarul de importuri, mai ales în intervalele în care consumul este ridicat.
Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că riscul unui accident nuclear este exclus, iar situația centralei este ținută sub control. Potrivit acestuia, prognozele indicau posibilitatea unei ușoare creșteri a nivelului apei în zilele următoare.
De ce este atât de important debitul Dunării
Centrala de la Cernavodă depinde de apa Dunării pentru sistemele sale de răcire. Atunci când debitul și nivelul fluviului scad foarte mult, captarea apei devine mai dificilă, iar autoritățile trebuie să se asigure că instalațiile pot funcționa în condiții de siguranță.
În ultimele luni, debitul Dunării a coborât sub valorile luate în calcul în unele scenarii tehnice. Din acest motiv, instituțiile responsabile au accelerat analiza unor intervenții hidrotehnice și au pregătit variante alternative pentru situația în care condițiile nu se îmbunătățesc.
Evoluția nivelului fluviului rămâne esențială pentru stabilirea următoarelor măsuri și pentru evaluarea momentului în care reactoarele vor putea fi repornite. Deocamdată, autoritățile continuă monitorizarea și intervențiile pentru menținerea condițiilor necesare funcționării în siguranță a centralei.
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