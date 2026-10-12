Dunărea, la doar 3 centimetri de pragul critic la Cernavodă. Ce măsuri iau autoritățile pentru a evita o criză

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 oct. 2026, 19:32

Nivelul Dunării a coborât până aproape de limita operațională necesară pentru asigurarea răcirii reactoarelor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă.

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