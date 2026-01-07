De ce unii ortodocși celebrează Crăciunul pe 7 ianuarie și când începe Anul Nou pe stil vechi
Ce este Crăciunul pe rit vechi și de ce există două date diferite
Diferența dintre Crăciunul sărbătorit pe 25 decembrie și cel din 7 ianuarie are la bază două sisteme de calcul ale timpului: calendarul gregorian, folosit în prezent în majoritatea lumii, și calendarul iulian, păstrat de unele biserici ortodoxe.
Calendarul iulian, introdus în Antichitate, a rămas în uz în anumite comunități religioase, deși, în timp, a apărut un decalaj de 13 zile față de calendarul actual. Astfel, data de 25 decembrie pe stil vechi corespunde zilei de 7 ianuarie în calendarul modern.
Pentru credincioșii care urmează acest rit, alegerea nu este una pur calendaristică, ci ține de continuitatea tradiției și fidelitatea față de rânduiala bisericească veche.
Unde se sărbătorește Crăciunul pe rit vechi
Crăciunul pe stil vechi este celebrat în mai multe țări și comunități ortodoxe, printre care:
În toate aceste locuri, sărbătoarea păstrează aceleași valori: rugăciune, comuniune și respect pentru tradiție.
