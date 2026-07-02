Controale ANPC la influenceri: Majoritatea folosesc AI fără să specifice și ascund publicitatea plătită

Publicat 2 iul. 2026, 15:10 Sursă realitatea.net

O investigație de amploare a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) scoate la iveală practici înșelătoare în mediul online din România. Comisarii au descoperit că mulți influenceri ascund colaborările comerciale și nu marchează constant postările publicitare, iar un procent record de 70% dintre cei verificați folosesc inteligența artificială pentru a genera conținut, fără a-și informa fanii cu privire la utilizarea tehnologiei AI.

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