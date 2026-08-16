Tragedie la Olimp. Un adolescent de 17 ani, scos mort din mare: o altă persoană, în continuare dispărută

Publicat 16 aug. 2026, 19:00 Actualizat 16 aug. 2026, 19:05 Sursă Realitatea.Net

Două persoane au fost date dispărute în mare, duminică, în zona falezei din Olimp. Una dintre acestea a fost scoasă la mal de salvamari, iar cadrele medicale au început manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, a fost declarat decesul acesteia. Pompierii continuă căutările pentru cea de-a doua persoană, în operațiune fiind implicați și mai mulți scafandrii.

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