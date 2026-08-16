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Actualitate· 1 min citire
Tragedie la Olimp. Un adolescent de 17 ani, scos mort din mare: o altă persoană, în continuare dispărută
Valuri litoral
Publicat16 aug. 2026, 19:00
Actualizat16 aug. 2026, 19:05
SursăRealitatea.Net
Două persoane au fost date dispărute în mare, duminică, în zona falezei din Olimp. Una dintre acestea a fost scoasă la mal de salvamari, iar cadrele medicale au început manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, a fost declarat decesul acesteia. Pompierii continuă căutările pentru cea de-a doua persoană, în operațiune fiind implicați și mai mulți scafandrii.
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