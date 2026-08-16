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Tragedie la Olimp. Un adolescent de 17 ani, scos mort din mare: o altă persoană, în continuare dispărută

Valuri litoral

Valuri litoral

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat16 aug. 2026, 19:00
Actualizat16 aug. 2026, 19:05
SursăRealitatea.Net

Două persoane au fost date dispărute în mare, duminică, în zona falezei din Olimp. Una dintre acestea a fost scoasă la mal de salvamari, iar cadrele medicale au început manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, a fost declarat decesul acesteia. Pompierii continuă căutările pentru cea de-a doua persoană, în operațiune fiind implicați și mai mulți scafandrii.

UPDATE - Un adolescent în vârstă de 17 ani a murit, duminică, după ce a dispărut în valuri în zona Faleza Olimp – Steaua de Mare, informează ISU Constanța. El a fost scos din mare de salvamari, dar nu a putut fi salvat.

UPDATE - Pompierii au precizat că una dintre persoane a fost scoasă din apă de către salvamari, iar cadrele medicale ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa au început manevrele de resuscitare.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au fost solicitați, duminică, să intervină după ce două persoane ar fi dispărut în mare, în zona Faleza Olimp, Steaua de Mare.

La fața locului au fost trimise echipaje de pompieri cu ambarcațiunea de la Mangalia și o autospecială de stingere. Pentru extinderea operațiunii de căutare, în zonă urmează să ajungă și zece scafandri.

Pompierii continuă verificările pentru identificarea celor două persoane.

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