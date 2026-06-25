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Actualitate· 2 min citire
Circulație oprită pe Podul Prieteniei sâmbătă: care este motivul și cât vor dura restricțiile
Circulație oprită pe Podul Prieteniei
Publicat25 iun. 2026, 13:10
Sursărealitatea.net
CNAIR a anunțat joi că traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi închis sâmbătă, 27 iunie, pentru desfășurarea unui eveniment nautic și aviatic în premieră pe Dunăre.
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