Canicula se intensifică, temperaturile ajung azi la 40 de grade și nu scad sub 20°C

Publicat 21 aug. 2026, 07:22 Sursă Realitatea.net

Valul de căldură se va intensifica în toate regiunile, iar în cele vestice și nord-vestice se vor înregistra temperaturi maxime comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Disconfortul termic va fi accentuat, în condițiile în care și nopțile vor fi tropicale.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre caniculaBucureșticod portocaliuseceta