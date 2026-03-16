Călin Georgescu: "Nu mă rup de George Simion, mă rup de sistem". Adevărul din spatele anulării alegerilor: ce spune președintele interzis

Călin Georgescu susține că adevăratul motiv pentru care au fost anulate alegerile va ieși în curând la iveală. În plus, a declarat în excluvitate la Realitatea Plus că șefa Comisiei Europene nu a venit la București după alegeri, ci a vizitat baza militară de la Mihail Kogălniceanu. Totodată, Călin Georgescu a declarat că nu se delimintează deloc de liderul suveraniștilor, George Simion.

Călin Georgescu: Alegerile s-au anulat. Nu pot să spun că mă așteptam să se anuleze alegerile, dar știam că vor face ceva, pentru că era imposibil să accepte înfrângerea. Poporul român i-a înfrânt. Iar eu când am spus despre pace, s-au acționat toate butoanele internaționale pentru cei supuși de aici.

Însă există, uitați așa, pe linie, există un cuvânt. Și cuvântul se numește „dacă”. Dacă se întoarce roata? Că dacă nu se întâmpla, noi astăzi nu știam nimic. Realizați acest lucru. S-au anulat alegerile și s-au furat altele. Furat, vândut... știți, prima parte așa, a doua parte așa. Totul va ieși la iveală. Totul se știe. E chestiune de timp.

Unde a venit Ursula von der Leyen după ce s-a numit cine a fost numit președinte al țării după mai anul trecut? Unde a venit? A venit în România, nu-i așa? Și unde a venit, la București? Nu. Vă spun eu: a venit pe 1 septembrie la aeroportul Kogălniceanu. Toată presa românească aclamă: a venit pentru apărare. A venit cu un avion privat, vă mai amintiți? Eu vă spun doar atât: a fost un alt scop.

Anca Alexandrescu: Ce relație aveți cu George Simion?

Călin Georgescu: Vedeți dumneavoastră, nu ne rupem, ne limpezim. Eu nu refuz oameni, eu refuz sisteme. Nu construiesc, să știți, tabere și nici alianțe. Construiesc repere morale.