Avocatul și europarlamentarul Gheorghe Piperea: „Decizia retragerii licenței poate atrage răspunderi juridice și penale grave pentru CNA”

Avocatul și europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea susține că retragerea licenței Realitatea Plus de către CNA este o măsură „excesivă” și „abuzivă”, afirmând că instituția a ignorat dovezi esențiale, inclusiv ordine de plată intrate chiar în timpul ședinței și o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Piperea avertizează că menținerea sancțiunii ar putea atrage consecințe juridice severe pentru membrii Consiliului.

„Au intrat 70 de ordine de plată în pauza de o oră”

„Este posibilă o rediscutare a acestei decizii, pentru că am văzut chiar o declarație a unuia dintre membrii CNA, domnul Toma — Mircea Toma se numește — care a zis că au făcut o pauză la un moment dat de o oră și, în pauza aceea de o oră, au intrat foarte multe ordine de plată prin care se achitau amenzi. Cred că era vorba de 70 de ordine de plată, lucru care ar fi trebuit, încă de la momentul în care s-a luat această decizie, să îi facă să își schimbe atitudinea.”

„Dacă nu revocă decizia, membrii CNA pot răspunde juridic și penal”

„Da, eu cred că pentru CNA și pentru membrii CNA, personal, este important să se rediscute această sancțiune care s-a dat, din câte înțeleg, doar pentru neplata amenzilor, nu pentru altceva. Pentru că, dacă această decizie nu se rediscută, nu se revocă de către CNA, atunci o să implice niște responsabilități juridice și chiar penale, nu numai civile, extrem de severe, mai ales în ce privește personalul membrilor care au votat în CNA această decizie. Legea contenciosului administrativ permite în mod expres ca, în urma unei contestații — unei plângeri prealabile, așa se numește — autoritatea care a emis actul administrativ să își revoce propriul act administrativ.”

„E obligatoriu să se revoce sancțiunea. Dacă nu, Curtea de Apel trebuie să intervină”

„Așadar, având în vedere că s-au achitat acele amenzi, bănuiesc că sunt achitate doar pentru a evita această sancțiune, nu pentru că se acceptă de către Realitatea că acele amenzi sunt bine date; bănuiesc că se contestă în continuare aceste amenzi. Dar dacă asta s-a întâmplat, iar sancțiunea aplicată este doar pentru că nu s-au plătit amenzile, atunci e obligatoriu să se rediscute și să se revoce această sancțiune, și asta ar trebui să se întâmple în seara asta sau mâine dimineață. Dacă nu, așa cum am spus acum vreo două-trei ore, când am intrat în emisiune la domnul Giurgiulea, ar trebui ca mâine dimineață Curtea de Apel să se pronunțe de urgență într-o cerere de suspendare a efectelor acestei decizii.

Întrebare: Domnule avocat Gheorghe Piperea, ca să înțelegem foarte clar și noi, și telespectatorii: în momentul ăsta, CNA-ul este obligat să rediscute chestiunea urgent? Nu, nu este obligat; are această posibilitate, această facultate, conform legii contenciosului administrativ. Este, indirect, de fapt, obligat, pentru că, dacă nu o face, o să fie obligată și instituția, dar mai ales membrii instituției, o să fie obligați împreună, în solidar, la un proces civil de drept, pe care desigur că o să îl ceară Realitatea.

Nu vreau să încurc lucrurile și mai mult — este: această procedură de revocare este o opțiune a instituției, dar, odată ce, de facto, instituția constată că s-au plătit amenzile, va trebui să își schimbe decizia. Am înțeles. Și o decizie ar trebui luată cu celeritate în cât timp? Chiar în seara asta. În seara asta, spuneți. Vă rog: și când spuneți «responsabilități juridice severe» dacă nu va fi revocată această decizie, domnule avocat Gheorghe Piperea, la ce vă referiți? Vă referiți inclusiv la faptul că, dacă atacăm această decizie — dacă ea rămâne — o atacăm, și dacă instanța spune că n-ar fi trebuit luată această decizie de retragere a licenței, atunci se ajunge la aceste responsabilități juridice severe?” a afirmat Gheorghe Piperea.