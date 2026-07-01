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Incendiu la metrou, în stația Piața Universității. Garnitura nu a mai fost lăsată să oprească la Piața Romană VIDEO
Incendiu la metrou, în stația Piața Universității. Foto/Captură foto
Publicat1 iul. 2026, 15:46
Actualizat1 iul. 2026, 16:06
SursăRealitatea.Net
Un incident tehnic a dat peste cap circulația trenurilor de metrou din Capitală în această după-amiază. O defecțiune apărută la nivelul căii de rulare în stația Universitate a provocat un incendiu, determinând echipele de intervenție să ia măsuri de siguranță imediate pentru călători.
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