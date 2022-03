Simona Halep(19 WTA) și-a anunțat retragerea din turneul WTA 1000 de la Miami. Chiar înaintea meciului cu Daria Saville(249 WTA), în turul 2.

Halep s-a accidentat la coapsă, săptămâna trecută, în timpul meciului cu Iga Swiatek, din semifinale la Indian Wells, și nu s-a recuperat până la ora partidei cu Daria Saville.

Simona Halep a anunțat că nu va juca în următoarele trei săptămâni, astfel că va rata atât turneele de la Miami, Charleston cât și duelul România – Polonia de la Billie Jean King Cup.

” În timp ce mă antrenam la Miami, am simțit o durere puternică la piciorul stâng. Am probleme cu coapsa încă de la semifinala de Indian Wells și am sperat că situația se va îmbunătăți, dar RMN-ul făcut a arătat o leziune, din nefericire. Corpul meu are nevoie să se vindece, astfel că nu voi putea juca în următoarele trei săptămâni.

Am luat decizia foarte dificilă de a mă retrage de la Miami, Charleston și Fed Cup. Deși sunt foarte dezamăgită să vă ofer asemenea vești, rămân încrezătoare după acest start excelent de an și sunt motivată pentru sezonul de zgură. Vă mulțumesc pentru susținere, atât în perioadele bune, cât și în cele rele”, este mesajul Simonei.

